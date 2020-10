Golf: Open d'Italia, c'è duplice copertura televisiva

(ANSA) - POZZOLENGO, 13 OTT - La 77esima edizione dell'Open d'Italia di golf, presentata oggi allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) e in scena - a porte chiuse, causa emergenza sanitaria - dal 22 al 25 ottobre proprio nel circolo lombardo, vanterà una duplice copertura televisiva da parte di Sky Sport e Rai Sport.

L'evento clou del progetto Ryder Cup 2023 entrerà nelle case di tutti gli italiani. Sky Sport trasmetterà l'intero torneo live mentre Rai Sport manderà in onda una sintesi giornaliera e una diretta dedicata alle fasi salienti dell'ultimo giro.

La doppia vetrina tv permetterà a tutti gli appassionati - vista l'impossibilità da parte del pubblico, di essere presente allo Chervò Golf Club San Vigilio - di non perdersi neanche un colpo della gara dell'European Tour. (ANSA).