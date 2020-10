Fondazione Fiera Milano svela targa Piazzetta Iri con Prodi

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Fondazione Fiera Milano dedica una targa nella sua sede all'Iri, l'Istituto per la ricostruzione industriale, l'ente pubblico che non è più in vita dal 2002. La targa 'Piazzetta Iri' è stata svelata nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato, tra gli altri, anche Romano Prodi, ex premier che nella sua carriera è stato anche alla guida dell'Iri dal 1982 al 1989. Prodi ha ricordato come l'Iri nacque "da una disgrazia, la crisi del '29 e non da un piano deliberato e si sciolse quando era cambiata l'economia mondiale e non aveva più senso andare avanti in quel modo". Tra i suoi insegnamenti "una classe dirigenziale straordinaria e la grande apertura internazionale".

L'Iri "per tanti anni è stata una grandissima azienda che ha portato nel mondo imprese straordinarie - ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Fiera da questo punto di vista è anch'essa uno strumento di politica industriale. L'Iri era uno strumento di ricostruzione, oggi siamo ripartiti con le fiere, dobbiamo tornare ad avere fiducia e avere la forza di essere noi un attore per ricostruire il futuro". (ANSA).