Ferrovie: Orsa, nuovo sciopero Trenord il 15 e 16 novembre

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Il sindacato dei ferrovieri Orsa ha proclamato un nuovo sciopero del personale di Trenord per il prossimo 15 e 16 novembre. Una protesta che segue la recente astensione dal lavoro dello scorso 28 settembre, relativa a diverse questioni contrattuali irrisolte da 5 anni, secondo l'Organizzazione.

Il prossimo sciopero riguarderà tutto il personale dipendente, sia addetto, sia non addetto alla circolazione dei treni in servizio, dalle 3 di domenica 15 fino alle 2 di lunedì 16. Il personale attivo negli impianti che prevedono la chiusura nei giorni di domenica sciopererà invece nella sola giornata di lunedì 16, da mezzanotte a mezzanotte.

Tra questi operatori Orsa elenca il personale in ufficio, in alcune biglietterie e negli impianti di manutenzione. (ANSA).