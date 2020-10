Felice Maniero in aula e cambia avvocati

(ANSA) - BRESCIA, 13 OTT - Nuovo colpo di scena nell'ultima vicenda giudiziaria che riguarda Felice Maniero, in carcere da un anno per maltrattamenti sulla compagna. L'ex boss del Brenta, condannato i primi grado a quattro anni, questa mattina comparirà, via collegamento, davanti alla Corte d'Appello di Brescia per il processo d'appello e lo farà con un nuovo avvocato.

Nelle ultime ore ha cambiato gli avvocati Luca Broli, con lui dall'arresto di un anno fa a Brescia dove Maniero viveva sotto copertura, e Pietro Paolo Pettenadu. Entrambi lo hanno assistito in primo grado e ora sono stati sostituti dall'avvocato Rolando Iorio. Maniero si trova ora in carcere a Pescara dopo essere stato detenuto in questi mesi a Bergamo, poi a Voghera e Sollicciano ed essere sempre stato trasferito per liti con altri detenuti. (ANSA).