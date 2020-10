Casa: Sigest, domanda batte offerta, Milano resiste a pandemia

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Milano sembra resistere ai contraccolpi della pandemia a suon di vendite e progetti". Lo ha affermato Enzo Albanese, presidente di Sigest, che ha presentato la 7/a edizione della ricerca annuale 'Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti' messa a punto dal Centro Studi di Gva Redilco & Sigest. "Nonostante la Milano semideserta alla quale ci siamo abituati nella prima metà dell'anno - ha spiegato Albanese - la domanda di abitazioni, stando alle ultime rilevazioni, supera abbondantemente l'offerta, affermandosi così una città estremamente attraente".

"Un ulteriore elemento che ci spinge a guardare il futuro con fiducia - gli ha fatto eco Giuseppe Amitrano, amministratore delegato di Gva Redilco & Sigest - sono i nuovi progetti come Symbiosis e SeiMilano, che ci vedono coinvolti in prima persona". Iniziative che a suo dire sono "destinate a diventare dei benchmark che incarnano, con il loro concept, i trend più contemporanei del vivere in città, sempre più improntati al 'mixed use'".

Allo scorso giugno si sono registrate 117 operazioni residenziali all'interno della Circonvallazione di Milano. Si sono concluse le vendite di 47 operazioni e 36 nuove iniziative sono state messe sul mercato con ancora 72 'sviluppi', per un totale di 825 unità effettivamente disponibili. Le iniziative sono 36 (+64%) per un totale di 1.354 unità abitative (+50%). Le vendite sono state 1.292 (+13%), con il 58% composto da "abitazioni recentissime", tanto che "quasi 6 case su 10 sono state messe sul mercato negli ultimi 12 mesi". Le vendite si sono concentrate nella fascia della Circonvallazione e il picco si è registrato nel quartiere 'Navigli -Tortona'. (ANSA).