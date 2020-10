Camionetta tamponata, grave militare

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Un soldato dell'Esercito Italiano si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A/8 Milano-Varese, quasi nel capoluogo lombardo, tra la Barriera e li svincolo per la Fiera, in in direzione centro città.

L'uomo, che ha 33 anni, stava viaggiando su una camionetta militare in servizio quando il mezzo è stato tamponato da una vettura guidata da una giovane. Nel violento scontro il soldato è stato sbalzato fuori riportando gravi lesioni. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vdf e la Polstrada che si occupa della ricostruzione della dinamica dei fatti. (ANSA).