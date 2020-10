Teatro: l'Elfo riparte da 'Diplomazia'

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il Teatro dell'Elfo riprende da dove tutto si era interrotto, a marzo causa lockdown, con il debutto in prima nazionale di Diplomazia di Ceryl Gely, che il 16 ottobre inaugura la nuova stagione.

Diretto da Elio De Capitani e Francesco Frongia, interpretato dallo stesso De Capitani e da Ferdinando Bruni, Diplomatie ha debuttato nel 2011 al Théâtre de la Madeleine, interpretato da Niels Arestrup e André Dussollier, ed è stato poi portato sugli schermi nel 2014 dal regista Volker Schlöndorff e dagli stessi due attori.

In scena, il generale Dietrich von Choltitz, governatore di Parigi durante l'occupazione nazista, e il console svedese Raoul Nordling, che nella notte tra il 24 e il 25 agosto 1944 si fronteggiano in uno scontro verbale senza esclusione di colpi.

Il generale ha ricevuto l'ordine da Hitler di radere al suolo la città e sterminare i suoi abitanti prima della ritirata tedesca e il console usa tutta la sua capacità dialettica e arte diplomatica per convincerlo a disobbedire all'ordine del führer.

(ANSA).