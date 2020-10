Musei: scienza e tecnologia apre sala Cenacolo

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Apre per la prima volta da domani, martedì 13 ottobre, all'interno del percorso di visita il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, la Sala Cenacolo, l'antico refettorio del Monastero Olivetano di San Vittore. Il Museo occupa infatti gli spazi di un antico Monastero Olivetano, ampliamento di un precedente convento benedettino, sorto su quella che era la più vasta area cimiteriale della Mediolanum romana. La Sala del Cenacolo è interamente decorata con stucchi e affreschi di Pietro Gilardi e rievoca i fasti barocchi del XVIII secolo. Costruita tra il 1709 e il 1712, in occasione dell'ampliamento del Monastero Olivetano di San Vittore, la Sala è una delle poche rimaste a Milano a testimonianza del Barocchetto Lombardo.

Sempre da domani tornano visitabili altre sezioni espositive come Extreme, dedicata alla fisica.

Dal weekend del 17-18 ottobre, ripartono anche le attività per i più piccoli nei laboratori interattivi e nella Tinkering Zone, prenotabili contestualmente all'acquisto del biglietto.

Nell'i.lab Leonardo si sperimentano le sue macchine e si realizza un affresco con le tecniche del Rinascimento. Nella Tinkering Zone si gioca con led, batterie, fogli e circuiti di carta per creare messaggi luminosi. Sempre nelle giornate di sabato e domenica, il Museo offre inoltre la possibilità di partecipare a delle visite guidate gratuite per adulti, ragazzi e famiglie con bambini tra i 4 e gli 8 anni, alla scoperta di alcune icone delle collezioni esposte nei grandi spazi o all'aperto. (ANSA).