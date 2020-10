Mostre: a Pac Milano prostitute fotografe dello sfruttamento

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Ottanta fotografie scattate da sette prostitute che lavorano per le strade dell'area metropolitana di Milano, saranno in mostra al Padiglione di Arte Contemporanea (Pac) di Milano dal 16 al 25 ottobre.

La kermesse dal titolo 'Ri-scatti', è frutto di un workshop di fotografia organizzato per le vittime di sfruttamento sessuale dall'associazione Lule Onlus di Abbiategrasso (Milano) e Traffic Light, e promosso dal Pac, da Riscatti Onlus e dal Comune di Milano con il sostegno di Tod's.

Meg, Jo, Betty, Amy e Hannah, Daisy e Sally, donne e transgender di età compresa tra i 19 e i 50 anni, con origini romene, nigeriane e peruviane, alcune di loro mamme o con genitori in grave difficoltà, rapite o attirate sulla strada con l'inganno, hanno documentato la loro vita in strada in tutta la sua potente drammaticità. L'incasso della vendita delle istantanee andrà a Lule Onlus.

"Partendo dai margini delle strade, quei corpi guardati, desiderati e usati, si sono ribellati - ha spiegato Marzia Gotti, coordinatrice dei servizi di prossimità Lule - e sono diventati teste, occhio e anime capaci di osservare, selezionare, inquadrare e scattare attimi di sé e del mondo che si trovano a vivere". (ANSA).