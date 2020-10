Covid, in Lombardia 696 positivi e 3 decessi

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Con 13.934 tamponi effettuati sono 696 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale dunque del 4,9%, in calo rispetto al 6,6% di ieri. Sale a 52 il numero di ricoverati in terapia intensiva (+2) e a 463 negli altri reparti (+30), mentre il numero complessivo dei decessi è arrivato a 16.988 (+3).

Per quanto riguarda le province, Milano si conferma al primo posto con 363 casi di cui 184 in città. Sono stati segnalati 52 casi a Varese, 45 a Bergamo, 44 a Brescia , 41 a Monza, 34 a Lecco, 31 a Pavia, 26 a Como, 11 a Lodi, 11 a Cremona, 4 a Sondrio e 3 a Mantova. (ANSA).