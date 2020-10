Trasporti: nuovo treno Caravaggio su linea Milano-Bergamo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Da domani il nuovo treno Caravaggio entrerà per la prima volta in servizio sulla linea Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo, su cui effettuerà quattro corse nell'orario di punta della mattina e della sera. E' quanto si legge in una nota di Trenord.

Con una composizione di quattro carrozze con 445 posti a sedere, Caravaggio è dotato di sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza.

Il nuovo Caravaggio è uno dei 176 convogli acquistati da FNM e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. (ANSA).