In comune pavese piazza dedicata a Madonna Medjugorje

(ANSA) - PAVIA, 11 OTT - Nel comune di San Genesio, a pochi chilometri da Pavia, è stata inaugurata oggi pomeriggio un piazza intitolata alla "Regina della Pace" dove è stata collocata una statua della Madonna proveniente da Medjuogorje. A volere questa dedicazione della piazza, davanti alle scuole e al municipio, è stato Cristiano Migliavacca, da quasi 10 anni sindaco leghista del paese. "La Madonna - ha sottolineato il sindaco - proteggerà i nostri ammalati, i bambini che vanno a scuola e tutte le famiglie del nostro paese".

Dopo la messa celebrata in piazza dal parroco, don Antonio Razzini, è seguita la cerimonia di collocazione della statua della Madonna di Medjugorje in un'edicola su un un lato della piazza. Presente anche l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca, originario di San Genesio (Pavia). "Una giornata importante per San Genesio - ha sottolineato Ciocca -. Un evento che sottolinea il profondo legame della nostra comunità con la fede e le tradizioni religiose". (ANSA).