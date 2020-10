Covid: un caso in Tribunale Busto Arsizio, chiuso ufficio

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 11 OTT - A seguito del contagio per Covid-19 di un'assistente giudiziario dell'Ufficio Notifiche e Protesti (UNEP) del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), è stata disposta la chiusura dell'ufficio fino a nuova comunicazione e la sanificazione straordinaria dei locali, su indicazione dell'azienda sanitaria territoriale Ats Insubria. Tutto il personale è al momento in quarantena fiduciaria, in attesa dell'esito dei tamponi che verranno effettuati nei prossimi giorni. (ANSA).