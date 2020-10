Crollo cantine: Klaus Davi, chiederò 2 mln euro danni a M4

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Ho dato mandato ai miei legali, il dottor Francesco De Luca e il dottor Eugenio Minniti, di intentare una causa alla società M4 Spa per un ammontare di due milioni di euro di danni": lo annuncia, in una nota, Klaus Davi, il giornalista e massmediologo che abita in uno dei palazzi sfollati ieri sera in via Santa Sofia, a Milano, dopo il crollo della cantine.

"I danni morali e fisici e i disagi creati sono sotto gli occhi di tutti. Non è escluso che nel corso delle investigazioni che i legali stanno facendo ci siano altri responsabili che citeremo in giudizio", aggiunge Davi, concludendo: "Anche questa notte dormiremo fuori e non ci vogliono neppure pagare l'albergo. Uno schifo". (ANSA).