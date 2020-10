Regione Lombardia, bando da 23 mln per recupero case sfitte

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - La Regione Lombardia mette a disposizione 23 milioni per il recupero di alloggi pubblici (a parte Aler e Comuni) e privati liberi da affittare a prezzi calmierati a persone che non hanno un reddito sufficientemente basso per ottenere un alloggio popolare ma nemmeno sufficientemente alto da poter pagare i prezzi di mercato.

Da oggi fino alle 12 del 30 novembre è aperto il bando per ottenere i finanziamenti a fondo perduto, che riguarderanno interventi nel 133 comuni oggetto della manifestazione d'interesse. Il rimborso per metro quadrato dipenderà dal numero di anni in cui gli appartamenti resteranno con la destinazione d'uso di servizi abitativi sociali.

- "Abbiamo dedicato una somma importante - ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche abitative Stefano Bolognini - per soddisfare bisogni sociali emersi con estrema rilevanza in questo periodo post-emergenza Covid. Una situazione che va affrontata con rapidità e anche per questo abbiamo deciso di optare per finanziamenti interamente a fondo perduto. Il bando è dedicato a 133 comuni lombardi, appartenenti alla fascia cosiddetta 'ad alta tensione abitativa'. Dalla misura sono esclusi gli immobili di proprietà comunale e delle Aler".

