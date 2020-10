Occupa abusivamente casa, allo sgombero arrestato per spaccio

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Aveva occupato un alloggio in via 5 maggio, nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro a Milano, ed è stato arrestato per spaccio. E' successo a un gambiano di 39 anni, con precedenti e senza permesso di soggiorno, che si è presentato alla riunione di condominio in cui si parlava dell'appartamento occupato. Riunione a cui i residenti avevano chiamato anche le forze dell'ordine.

Il gambiano abusivo ha spiegato che era ospite di un amico che gli aveva lasciato le chiavi. Gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro gli hanno spiegato che doveva lasciare l'alloggio che era oggetto di procedura espropriativa. Mentre raccoglieva le sue cose, al gambiano è caduta una busta con diverse banconote da 200 euro. Nel frattempo gli agenti hanno notato una pellicola trasparente che usciva dal cassetto del comodino , e hanno trovato un panetto con 100 grammi di hashish.

in altri due sacchi da congelatore hanno rinvenuto e sequestrato 1,22 kg di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, e in tutto hanno trovato contanti per 18 mila 680 euro.

L'occupante abusivo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le chiavi dell'appartamento sono invece state consegnate all'amministratore del condominio. (ANSA).