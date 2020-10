Mostre: a Milano apre Scienzaland con casa sottosopra

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Una casa sottosopra di oltre 120 mq dove i visitatori avranno l'illusione di rivivere a testa in giù normali attività domestiche come accendere la tv o passare l'aspirapolvere: è l'attrazione di punta di 'ScienzaLand', mostra didattica e interattiva che apre domani in via Giovanni Ventura 15 a Milano.

La filosofia della mostra, organizzata da Venice Exhibition e Webn'Go , è il "learning by doing", ossia l'imparare facendo e sperimentando nel concreto in oltre 2000 metri quadri, con 40 macchine interattive, un'intera area dedicata al mondo delle illusioni e una grande sala VR esperienziale da 30 postazioni dove si potrà assistere - virtualmente - alla devastazione provocata dall'impatto di un asteroide contro la Terra, lanciarsi con il Bob Supersonico, rivivere l'epoca dei dinosauri, scendere a 300km/h con la tuta alare attraverso le montagne e provare il brivido di camminare sopra i grattacieli.