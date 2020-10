Milano dal 15 ottobre riattiva Area B

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - L'indice di congestione del traffico nella settimana tra il 21 e il 25 settembre ha superato quello pre-Covid del 2,5% e quindi da giovedì 15 ottobre sarà ripristinata Area B, la zona a traffico limitato che comprende praticamente l'intero perimetro di Milano. E' quanto ha deciso il Comune riattivando i 187 varchi che vietano in modo graduale e progressivo l'accesso ai veicoli più vecchi e responsabili delle emissioni più inquinanti.

Area B era stata sospesa lo scorso 12 marzo con l'adozione delle misure straordinarie per l'emergenza sanitaria e il "lockdown" e il Comune di Milano ha deciso di riattivarla in seguito alle verifiche effettuate sull'evoluzione dei flussi di traffico in città. In particolare, si legge in una nota del Comune, l'indice nelle ore di punta del mattino, tra le ore 7 e le 9, è inferiore di circa due punti percentuale, mentre nelle ore di punta del pomeriggio è superiore di circa il 10%.

Gli ingressi dei veicoli in città, misurati dalle telecamere di area B nella settimana compresa tra il 28 settembre il 2 ottobre 2020, sono il 90% di quelli in ingresso nelle settimane di gennaio e febbraio pre-Covid. Anche gli ingressi in Area C complessivi nella stessa settimana sono il 98% di quelli delle settimane di gennaio e febbraio pre-Covid. In particolare i residenti in Area C sono il 21% in più del pre-Covid e il traffico di servizio (commerciale) è maggiore del 23%. (ANSA).