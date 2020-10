Migranti: a Milano manifesti contro Cpr via Corelli

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Questa notte centinaia di manifesti sono apparsi nella zona Nord di Milano per segnalare che il carcere per innocenti di via Corelli ha aperto". Lo rende noto, con un comunicato, la Rete Mai più lager - No Cpr.

"Nella città vetrina delle mille affissioni, oggi un po' in crisi per la pandemia, i nostri cartelli gialli indicheranno a chi passa - scrive la rete No Cpr - la vera novità di questi ultimi mesi, che forse sarebbe passata inosservata".

Nel manifesto è scritto 'Alt - lager di Stato'. (ANSA).