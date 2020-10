Giornata salute mentale: Muro Pagine a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Lasciare un frammento di sé, un foglio strappato, un disegno, uno scarabocchio o un pensiero articolato, la copertina di un libro o il testo di una canzone.

Lasciare tutto questo su un muro, che mettendo insieme i tanti pezzi del puzzle, ricompone l'intero: un discorso sulla salute mentale. E' ciò che è accaduto oggi alla Biblioteca Inclusiva di Fondazione Bertini a Milano dove è stato inaugurato il Muro delle Pagine, installazione liberamente ispirata a "Il Muro" di Alighiero Boetti (1972-1993), donato dalla famiglia alla biblioteca.

L'iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si svolge domani. "Costruiamo un muro per abbatterne un altro: quello del pregiudizio nei confronti delle malattie mentali", ha spiegato Davide Motto, tra gli ideatori e coordinatori del progetto, vicepresidente di Fondazione Empatia Milano e membro dell'Associazione La Salute in Testa. (ANSA).