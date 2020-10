Positivo tenta ingresso in tribunale, fermato

(ANSA) - CAGLIARI, 09 OTT - Positivo al coronavirus, ha tentato di entrare in Tribunale ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno poi affidato ai medici del 118. È accaduto ieri pomeriggio a Cagliari, protagonista un 40enne noto alle cronache per essere finito sotto processo a Milano per aver perseguitato per oltre due anni la showgirl Michelle Hunziker.

L'uomo era stato poi assolto perché incapace di intendere e volere. Non è chiaro cosa volesse fare in Tribunale, sta di fatto che in preda all'agitazione ha tentato l'irruzione ed è stato bloccato prima dai militari presenti al Palazzo di Giustizia, poi sono intervenuti i colleghi del Radiomobile e della Stazione di Cagliari. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 40enne in ospedale. Sette carabinieri che sono venuti in contatto con lui sono adesso in isolamento in attesa del tampone. (ANSA).