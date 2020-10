Controlli a Milano, 12 sanzioni a cittadini senza mascherina

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Una serie di controlli stradali e tra i giovani all'esterno dei locali, finalizzati al contrasto dello spaccio e al rispetto delle norme anti Covid sono stati effettuati dalla Polizia di Stato a Milano. Dodici le sanzioni elevate per mancanza della mascherina. L'intervento degli agenti si è concentrato nei luoghi della movida, come Arco della Pace e Colonne di San Lorenzo e in alcuni quartieri periferici, da Villa San Giovanni a Lambrate.

Nelle zone di Villa San Giovanni e Greco Turro sono state identificate 103 persone. A queste si aggiungono ulteriori 31 soggetti controllati dagli agenti della Polmetro all'interno delle stazioni metro M1, lungo il tratto che va dalla fermata Loreto a quella di Villa San Giovanni, dove sono state elevate 5 sanzioni secondo la normativa anticontagio. Tre gli esercizi commerciali della zona controllati, con 4 sanzioni amministrative per un totale di 2.300 euro, incluse 3 sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-Covid.

In zona Lambrate sono state 47 le persone identificate e controllate, con 4 sanzioni per mancato utilizzo della mascherina. (ANSA).