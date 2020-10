Sindaco Pavia scrive a Mattarella per cittadinanza Madam

(ANSA) - PAVIA, 08 OTT - Il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, esponente della Lega alla guida di una giunta di centrodestra, ha scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedergli di concedere la cittadinanza a Danielle Frédérique Madam, 23 anni, di origini camerunensi, campionessa di atletica nella specialità del lancio del peso.

Nonostante la sua ormai lunga permanenza in Italia, dove è arrivata all'età di 7 anni, non le è ancora stata riconosciuta la cittadinanza. Così quando nei giorni scorsi è stata aperta un'indagine sull'esame di italiano di Luis Suarez a Perugia, Danielle si è sfogata: "Se fossi un calciatore come Suarez non avrei problemi ad avere un passaporto".

Una dichiarazione che le è costata diversi messaggi d'odio e razzismo sui social. Ma a ferire Danielle è stato soprattutto un episodio avvenuto sabato scorso al bar di Pavia dove la ragazza lavora. Come ha raccontato lei stessa sulla sua pagina Facebook, un uomo sui 45 anni "ha consumato, pagato, e poi mi ha guardato, evidentemente mi ha riconosciuta e ha esclamato 'Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Tu non diventerai mai italiana' ".

Danielle, talento che gareggia nella Bracco Atletica Milano, ha raccontato che è la prima volta, da quando è in Italia, che le capita un fatto del genere: "Non mi era mai successo. Mi dispiace molto. Il mio sogno sarebbe entrare nelle forze dell'ordine e lavorare all'ufficio immigrazione della Questura: ma senza la cittadinanza italiana è un sogno irrealizzabile".