Sci: Roda, stiamo facendo ripartire l'attività in sicurezza

(ANSA) - MODENA, 08 OTT - "Noi stiamo attuando tutti i protocolli sanitari, non solo per le competizioni ad alto livello, come per la Coppa del Mondo di sci, dove sono molto complessi, con tamponi ogni 72 ore e tutto il resto, ma anche per tutto ciò che riguarda l'attività di base, sul territorio".

Lo ha detto il presidente della Fisi, Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda, a margine della presentazione di Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali che si terrà alla Fiera di Modena dal 29 ottobre all'1 novembre.

"Stiamo facendo un protocollo sanitario con la nostra commissione medica proprio per cercare, in sicurezza, di far ripartire l'attività", ha concluso Roda. (ANSA).