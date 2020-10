Renzo Rosso, Bono adora le mie bollicine

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Rosso di Rosso, Nero di Rosso, Icon e le bollicine metodo classico Celebrating che recano in etichetta il numero 55, nate per il compleanno di Renzo Rosso.

Il fondatore del marchio di abbigliamento Diesel e delle società controllate dal suo gruppo Otb (fatturato 2019 di 1.530 milioni + 6,4% annuo) ha scelto la platea della Milano Wine Week per raccontare la sua avventura nel mondo del vino.

Nel 1993 sulle colline ad est di Marostica, Rosso acquista un fondo di oltre 100 ettari, una sorta di "feudo" in cui far nascere la Diesel Farm, il sogno di una vita. "Dove la natura è protagonista, le famiglie fanno jogging e vanno in bicicletta e produciamo grandi vini - racconta Rosso - abbiamo individuato un terreno ideale, molto simile a quello della Borgogna, che ci consente una produzione di alta qualità. Sono nato in una fattoria - continua - dove aiutavo mio padre a pulire le botti, poi ho voluto studiare moda, fashion e iniziato una diversa professione. I valori che mi ha insegnato mio padre sono gli stessi che ho portato nelle mie aziende e nella produzione di vino".

Dalle parole di Renzo Rosso si evince la passione per la terra e per il vino che lui definisce "Best Quality e che diventa una metafora della vita, la materia delle viti che diventa lo stile dei vini, come nell'abbigliamento. Molte le cosiddette celebrities che apprezzano le etichette di Diesel Farm dal leader degli U2 Bono Vox a Fiorello, da Cristina Capotondi a Renato Zero.

I vini pensati e realizzati dagli enologi Roberto Cipresso e Umberto Marchiori sono di ottimo livello. Notevole la bollicina "Celebrating 2017", Chardonnay e Pinot Nero in parti uguali, dai sentori fragranti e freschi e dall'assaggio intenso, minerale e di bella tensione. Elegante il Merlot e Cabernet Sauvignon "Rosso di Rosso", dal naso ampio ed elegante con note di spezie e sottobosco, intenso e avvolgente al palato. (ANSA).