Ibrahimovic ancora positivo al Covid

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Zlatan Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19. Il tampone a cui si è sottoposto l'attaccante del Milan ha confermato la positività. Ibrahimovic, sempre asintomatico, è in isolamento dal 24 settembre scorso.

Difficile ipotizzare se sarà in campo il 17 ottobre per il derby di Milano.

Anche Leo Duarte continua ad essere positivo a distanza di 16 giorni dal primo test. (ANSA).