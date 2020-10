Covid: Sala, per ora no restrizioni ma controlli zone movida

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - "Al momento no", il Comune di Milano non sta pensando a restrizioni particolari per i locali in seguito all'aumento dei contagi da Covid. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Timeline su SkyTg24.

"A partire da stasera però ci stiamo suddividendo le zone della città da controllare tra le varie forze di Polizia.

Stasera i nostri vigili della Polizia locale andranno a concentrarsi su alcune aree della città note come quelle della movida, come piazza Gae Aulenti, Sempione, i Navigli - ha aggiunto -. Però sono tanti gli spazi dove la sera si vedono assembramenti".

Al momento " stiamo lavorando di cesello coordinati dal prefetto, Renato Saccone, e poi si vedrà - ha concluso Sala -.

E' difficile fare una previsione e bisogna avere molta flessibilità, non siamo in grado adesso di dare una regola che funzionerà anche nel prossimo mese". (ANSA).