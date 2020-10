Al Castello di Pavia la mostra di Volker Hermes

(ANSA) - PAVIA, 08 OTT - Resterà aperta sino al 6 gennaio 2021, ai Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, la mostra "Identità s-velate. Hidden Portraits" dell'artista tedesco Volker Hermes, A presentare l'evento culturale sono stati oggi il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e l'assessore alla cultura Mariangela Singali. "E' un appuntamento di grande livello - ha sottolineato il sindaco - che proponiamo in un ambiente come il Castello: uno dei simboli della città e il luogo dove sono stati ospitati diversi appuntamenti dopo il lockdown".

Il lavoro di Volker Hermes è costituito dalla rielaborazione fotografica di opere pittoriche raffiguranti importanti ritratti eseguiti da celebri artisti. Nella mostra in programma a Pavia gli spettatori potranno anche ammirare quattro inediti che Hermes ha realizzato con opere della collezione dei musei civici pavesi, tra cui il "Ritratto del cardinale Lorenzo Raggio Pistone" di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio e il "Ritratto di gentildonna" (che forse ritrae Anna Bolena) attribuito a Frans Pourbus il Giovane, un pittore di Anversa.

Sono quadri realizzati tra fine '500 e inizio '700 che l'artista tedesco ha "ripensato" fotograficamente modificando significativi particolari dei ritratti originali. (ANSA).