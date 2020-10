Polizia trova laboratorio per lo spaccio

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Due cittadini marocchini, K.D.

di 30 anni e M.A. di 51 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso delle indagini, gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla Procura di Milano, hanno trovato anche un box nel popolare quartiere periferico di Quarto Oggiaro adibito a laboratorio per il taglio e il confezionamento della droga.

Le attività della sezione antidroga sono partite da una Ford Fusion che rilasciava un odore di sostanze chimiche, tipicamente utilizzate per il taglio di sostanze stupefacenti, arrivando ai due soggetti che alternativamente utilizzavano l'auto e la parcheggiavano sempre nella stessa area, lontano da casa. Ieri in via Cellini a Segrate (Milano), all'arrivo di una Bmw di colore nero con le due persone già viste nei giorni precedenti che si è fermata accanto alla Ford, sono intervenuti gli agenti.

Ne è nato un inseguimento prima in auto e poi a piedi, al termine del quale i due sono stati bloccati.

Nell'auto c'erano 8 kg. di eroina, 1.150 euro in contanti, una pistola al peperoncino oltre a un piccone, alcune confezioni di sacchetti gelo per freezer e diverso materiale da confezionamento. Nell'abitazione, nella cantine e nel box di uno dei due marocchini, poi, è stato trovato materiale per la lavorazione e il taglio dell'eroina come 6 frullatori, 1 bilancia e 11 fusti in metallo contenenti ciascuno 25 kg circa di paracetamolo e caffeina per un totale di 240 kg. (ANSA)