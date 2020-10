Nestlè inaugura Innovation Garden per diffondere l'innovazione

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Un nuovo spazio per favorire la collaborazione, l'apertura all'esterno, un 'giardino delle idee' per diffondere l'innovazione, è questo nelle intenzioni l'Innovation Garden che Nestlè ha inaugurato nella sede centrale di Assago, alle porte di Milano.

Il nuovo laboratorio in cui realizzare progetti integrati, anche attraverso la tecnologia collaborativa, assieme alle startup e agli stakeholder esterni al Gruppo, fa parte del polo Innovation&Digital Centre di Nestlé, un ambiente di 400 mq realizzato per far evolvere il business in chiave digitale e di innovazione di pensiero.

Del polo, oltre all'Innovation Garden, fanno parte il Virtual Shopper Centre ( che con un software di realtà virtule permette di sviluppare e condividere le strategie commerciali con i clienti e testare nuove soluzioni) e la Digital Room, per sviluppare conoscenze digitali. (ANSA).