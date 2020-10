Musica: JazzMi, sold out per Capossela al Blue Note

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - A più di 3 settimane dalla data, è già sold out il concerto del 31 ottobre al Blue Note di Milano di Vinicio Capossela, pronto a festeggiare il trentennale del suo primo disco "All'una e trentacinque circa" con il progetto "Round One Thirty Five".

Il live è uno degli appuntamenti di punta di JazzMi, rassegna ideata e prodotta da Triennale Milano Teatro e Ponderosa Music & Art in collaborazione con Blue Note Milano, realizzata grazie al Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.

Sul palco della Triennale di Milano, inaugurato dal doppio set di Danilo Rea - Massimo Moriconi - Alfredo Golino con il loro "Tre per una" speciale omaggio a Mina in compagnia di Massimiliano Pani, giorno per giorno si alterneranno grandi maestri come Franco D'Andrea e il suo trio New Things, Giovanni Falzone e Glauco Venier, Enrico Pieranunzi con la dedica a Federico Fellini, Paolo Angeli, Roberto Gatto con la sua interpretazione del progressive, Antonello Salis e Simone Zanchini, e nuove scommesse della scena jazz internazionale.

Al Blue Note è Serena Brancale a inaugurare la rassegna mentre il Teatro dal Verme ospita il ritorno dei Napoli Centrale capeggiati da James Senese e il Conservatorio vede in scena Paolo Fresu e Stefano Bollani, che chiuderà il festival con un doppio set di Piano Variations on Jesus Christ Superstar, personale versione totalmente inedita e interamente strumentale del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice. (ANSA).