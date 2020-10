Libri: torna Nossa con 'Il potere e la magia dell'amore'

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Dopo aver venduto oltre 25.000 copie in soli tre anni con i suoi libri, Ivan Nossa torna in libreria con 'Il potere e la magia dell'amore' che completa la trilogia pubblicata da UnoEditori.

Proprio in un momento di forte paura, l'autore di Treviglio (Bergamo) - una delle zone più colpite dalla pandemia - invita ad abbracciare l'amore. Cinquanta capitoli impreziositi da immagini a colori dipinte da Elena Bonini portano per mano il lettore su un sentiero fatto di storie, incontri, racconti personali, saggezza di altri popoli, meditazioni, preghiere e riflessioni.

"Siamo tutti onde di coscienza che si incontrano e scontrano nel percorso della vita e per riportare quiete in questo mare esiste una sola via, amare. Amare e sentirsi figlie e figli del cielo e del tutto, stretti in un grande abbraccio", scrive Ivan Nossa nell'introduzione del libro. "Ringrazio l'Amore poiché ha passeggiato con me in questo libro e nella mia vita, e ancora mi tiene per mano mostrandomi la via. Quando mi riferisco all'Amore - conclude l'autore - comprendo ogni anima che ha incrociato il mio cammino, da vicino o da lontano, e tutto ciò che è". (ANSA).