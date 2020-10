Fontana: 'In Piano Lombardia 15 mln per Autodromo di Monza'

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "E' stato confermato anche per il triennio 2020-2022 lo stanziamento del contributo di 5 milioni annui per la valorizzazione dell'Autodromo di Monza". Lo ha spiegato il presiedente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presentando alcuni degli interventi previsti dal Piano Lombardia per Monza e i territori della Brianza. "Attraverso il progetto e il logo 'Visit Monza' - ha sottolineato Fontana - si è puntato sullo sviluppo del territorio dal punto di vista culturale e turistico. Un territorio che ha i suoi punti di forza nell'Autodromo della Formula Uno, nella Villa Reale, nei Musei e nel Parco". Dal 29 ottobre al primo novembre vi si svolgerà il Milano Monza Open-Air Motor Show al fine di rilanciare il ruolo dell'Autodromo quale spazio privilegiato non solo di aggregazione, attrattività turistica e rilevanza sportiva ma anche quale hub di innovazione e di sperimentazione di nuove tecnologie per la smart mobility.

Sul fronte infrastrutture “tra le principali opere che saranno finanziate con la seconda tranche di risorse, ossia parte dei 3,1 miliardi che saranno utilizzabili nel 2021-2022” Fontana ha elencato “la realizzazione dello svincolo A52 (tangenziale Nord Milano) a Monza Sant'Alessandro, il prolungamento della linea metropolitana M1 da Sesto Fs a Monza Bettola, la riqualificazione della metrotranvia Milano - Limbiate e il prolungamento della metrotranvia Milano Parco Nord - Desio - Seregno. Altrettanto importante è la riqualificazione della linea ferroviaria Milano - Seveso - Asso mediante interventi strategici”.