Fa pipì sul ciglio della strada, 3.300 euro di multa nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - E' costato caro a un pensionato settantenne fare la pipì per strada nel Comasco: gli agenti della polizia locale che lo hanno visto, gli hanno fatto una multa da 3.300 euro.

"La persona sanzionata - ha spiegato alla Provincia di Como Alessandro Casale il commissario capo del comando intercomunale 'Bassa piana comasca' - percorrendo soltanto 10-20 metri avrebbe potuto agevolmente entrare nel vicino bosco" allontanandosi dalla strada di Mezzo, dove gli agenti fanno regolarmente controlli per scoraggiare prostituzione e abbandono di rifiuti.

La spiegazione dell'uomo, che diceva di non poter aspettare un attimo di più, non gli ha evitato la sanzione per atti osceni in luogo pubblico". (ANSA).