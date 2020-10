Coronavirus:sindaco Pavia,severi con chi non rispetta regole

(ANSA) - PAVIA, 07 OTT - Misure severe per chi non rispetta le regole per prevenire i contagi da Covid-19. E' quanto auspica oggi il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, dopo aver partecipato ieri alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al termine del quale il prefetto Rosalba Scialla ha annunciato più controlli nel capoluogo per evitare casi di assembramento.

"Ribadendo che considero l'attuale situazione di Pavia intollerabile dal punto di vista dell'ordine e del mancato rispetto delle normative anti-Covid - afferma il sindaco - non posso che accogliere con soddisfazione quanto dichiarato dal prefetto Scialla sulla 'tolleranza zero', cui sono sicuro seguiranno i fatti. La presa di posizione della Prefettura va proprio nella direzione auspicata dalla mia Amministrazione e conferma la positiva collaborazione tra le due Istituzioni, impegnate in un confronto costante e continuo. Abbiamo fatto di tutto per venire incontro a chi lavora, e ringrazio la stragrande maggioranza dei cittadini e degli esercenti, che le regole le rispetta; ma per chi non lo fa serve la mano pesante".

"I risultati si sono già visti - sottolinea Fracassi -, con un aumento dei controlli e delle sanzioni. La polizia locale ha collaborato con le altre forze dell'ordine e con la stessa Prefettura a rafforzarli. Le multe però non sono bastate: servono interventi ancora più incisivi nei confronti di chi non si adegua alle disposizioni ed è, lo ribadisco, una minoranza, ma una minoranza che mette a rischio gli altri". (ANSA).