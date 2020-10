Coronavirus: test negativi,Berlusconi è in convalescenza

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Silvio Berlusconi è negativo al coronavirus. Come apprende l'ANSA, il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a "test negativi", però è e resta in convalescenza. Non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano per il matrimonio del figlio Luigi con Federica Fumagalli, ma secondo quanto si apprende è probabile che faccia un rapido passaggio per gli auguri agli sposi durante la cena strettamente famigliare che si terrà nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza. (ANSA).