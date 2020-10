Coronavirus, ad Alzano annullata festa del patrono

(ANSA) - BERGAMO, 07 OTT - "Carissimi cittadini, l'incerta situazione sanitaria che stiamo vivendo e il periodo stagionale in cui San Martino ricade (notoriamente portatore di virus influenzali), sconsigliano ogni possibile forma di assembramento o comunque ogni possibile occasione di contagio da covid-19.

Pertanto, seppur con grande rammarico, quest'anno non si svolgerà né la tradizionale fiera di San Martino, né il collegato luna park". Lo ha comunicato il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, su Facebook.

"Il fragile equilibrio che siamo tutti chiamati a garantire, - scrive il primo cittadino di uno dei paesi bergamaschi più colpiti dalla pandemia - impone la massima prudenza e quindi dei sacrifici, che siamo certi tutti sapranno comprendere e condividere".

"Festeggeremo il nostro amato Santo Patrono con sobrietà, anche con qualche piccola novità per il paese, ma con rinnovato entusiasmo e con la speranza che il prossimo anno potremo fare una festa doppia, liberi - conclude - da questo maledetto virus". (ANSA).