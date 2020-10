Sci: Roda, siamo pronti a ripartire in sicurezza

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - "Il 17 ottobre riparte la stagione invernale con la Coppa del Mondo di sci a Solden, abbiamo lavorato bene anche senza trasferte nell'intenzione di preservare i nostri atleti. È il momento di tornare a competere a livello internazionale, siamo pronti a ripartire in sicurezza". Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, durante la presentazione della stagione invernale della Fisi all'Hangar Bicocca di Milano, che coincide anche con il centenario della Federazione.

"Nonostante il momento difficile credo che la scelta di fermare l'attività a marzo sia stata giusta - ha aggiunto -, anche se diversi nostri atleti erano ancora in corsa per traguardi importanti. Abbiamo comunque portato a casa grandi successi, pensiamo alla Coppa di sci della Brignone o alle vittorie della Wierer". Roda ha poi spiegato che la Fisi sta preparando un protocollo adeguato anche per l'attività di base e ha inviato un certo numero di mascherine ai club per sensibilizzarli all'uso delle mascherine. "Vogliamo far passare un messaggio di voglia di ripresa, ma di attenzione alle regole", ha concluso. (ANSA).