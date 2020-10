Sci: Brignone, bis difficile ma voglio giocarmela

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Obiettivo Mondiale a Cortina o ripetersi in Coppa del Mondo? Punto alla Coppa del Mondo, soprattutto quella di specialità in gigante, che rimane il mio sogno. Sarà difficile fare un bis ma il mio obiettivo è quello di giocarmela e fare il massimo".

Lo ha detto Federica Brignone, durante la presentazione della stagione invernale della Fisi all'Hangar Bicocca di Milano, che coincide anche con il centenario della Federazione. "A Solden ci si arriva come ci si arriva perché è ancora presto, sarà una prova generale in vista della stagione - ha aggiunto la detentrice della Coppa del Mondo di sci -. A Cortina senza tifosi? Sarà un peccato fare i Mondiali in casa con pubblico limitato. Sarà comunque una grandissima emozione per me perché è il primo grande evento in casa". (ANSA).