Industriali Cremona, invertire fase declino Paese

(ANSA) - CREMONA, 06 OTT - "Abbiamo tutte le condizioni per trasformare il nostro Paese ed invertire una tendenza al declino". Così il presidente dell'Associazione degli industriali di Cremona, Francesco Buzzella, nel corso del suo intervento all'assemblea annuale che quest'anno festeggia i 75 anni.

L'emergenza del virus ha "come unico riflesso positivo - ha aggiunto - quello di costringerci ad imboccare una strada nuova, a radicare la cultura delle riforme come bene collettivo".

Buzzella ha poi affrontato i problemi dei principali temi economici ricordando che le "cose da fare sono tante, la maggior parte tutte note e già analizzate". Sul recovery fund, Buzzella ha affermato che il piano sarà "l'opportunità ma anche il motivo per non avere più alibi per non rinviare ulteriormente le riforme". (ANSA).