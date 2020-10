Ruba 209 colli di bottiglie di vino, arrestato

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Aveva rubato 209 colli di bottiglie di vino per un valore di 31mila euro. Per questo i carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo (Milano) hanno arrestato per furto aggravato un kosovaro di 27 anni, senza fissa dimora.

L'uomo è stato fermato per un controllo stamani a San Donato Milanese lungo la strada Paullese, a bordo di Fiat furgone Ducato. All'interno 209 colli di bottiglie di vino di diverse marche per un valore commerciale di circa 31,000 euro che erano state rubate dall'azienda Lorenzo Amedeo Marchi srl di Rodano.

La refurtiva, che non è stata danneggiata, è stata restituita al proprietario mentre il furgone è stato sequestrato.

. (ANSA).