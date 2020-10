'Pomeriggi musicali' partono con stagione e nuovo direttore

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - I Pomeriggi Musicali pensano positivo, o almeno ci provano e con un atto di coraggio presentano la prossima stagione con concerti in programma fino a maggio e il nuovo direttore principale.

In tempo di Coronavirus - in cui si naviga a vista - non è una scelta scontata, come dimostra l'ipotesi ventilata negli ultimi giorni che si torni a una capienza massima di 200 posti per i locali al chiuso a prescindere dalla loro grandezza.

"Certo che questo ci preoccupa e ci creerebbe non pochi problemi - ha spiegato il direttore artistico dei Pomeriggi musicali Maurizio Salerno - visto le adesioni alla campagna abbonamenti. Ma bisogna avere un po' di ottimismo, o non si fa nulla". Per questo i Pomeriggi hanno organizzato un concerto a mezzanotte e un minuto lo scorso 15 giugno, dunque appena è stato possibile riaprire i teatri. E con "un atto di coraggio" hanno allestito una stagione che parte l'8 ottobre e dura 23 settimane. Il pubblico ha apprezzato: sono circa mille gli spettatori che si sono abbonati sui diversi turni alla prossima stagione al teatro Dal Verme.

La grande novità del cartellone - che per la 76/a stagione dei Pomeriggi è dedicato a 'Europa, volti di una tradizione' - è l'arrivo del nuovo direttore principale, il newyorchese James Feddeck, che l'orchestra già conosce e con cui ha lavorato negli ultimi anni, ruolo in passato ricoperto da bacchette poi diventate celebri come Aldo Ceccato e Daniele Gatti. "Da tanti anni mancava un direttore stabile. L'orchestra musicalmente è cresciuta ed era giunto il momento di avere uno scambio alla pari, di trovare qualcuno che potesse dare un contributo".

"L'orchestra è sempre stata entusiasta del lavoro fatto insieme - ha aggiunto il presidente Battista Benvenuto - che anche il cda ha apprezzato puntando su di lui per il prossimo triennio".

Il debutto nel nuovo ruolo di Feddeck, che ha diretto grandi orchestre come la Chicago Symphony, sarà il 7 ottobre. Ma sono cinque i programmi che dirigerà in stagione, inclusa il 18 marzo la prima assoluta di 'Sinfonia', commissione dei Pomeriggi a Mario Tutino. (ANSA).