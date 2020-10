Polizia arresta spacciatore su monopattino a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un senegalese di 33 anni per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio che aveva raggiunto la Stazione Centrale in monopattino.

I poliziotti durante un servizio di vigilanza, vicino all'uscita della stazione hanno visto un uomo che arrivava in monopattino e che, alla loro vista, alla vista aveva tentato di nascondere qualcosa nelle tasche dei pantaloni, mostrando nervosismo.

E' stato trovato in possesso di dieci grammi hashish confezionati per la vendita. L'uomo è stato arrestato, la sostanza è stata sequestrata con il monopattino usato per lo spaccio. (ANSA).