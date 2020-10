Morta la presidente dell'Anpi, il cordoglio di Milano

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Milano si stringe al cordoglio per la morte di Carla Nespolo, la presidente nazionale dell'Anpi.

" Arrivederci Carla, Milano ti abbraccia" ha scritto il sindaco Giuseppe Sala sui social ricordando che la "prima donna a guidare l'Anpi nazionale come presidentessa, in carica dal 2017" è stata "presente ed entusiasta" e "ha diffuso con passione i valori della Resistenza".

"ci è stata sempre vicina, anche nei momenti difficilissimi della sua lunga malattia, contro a quale ha combattuto fino all'ultimo" ha aggiunto il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati.

"Carla è stata una donna autorevole, ma in grado di trasmettere serenità a chi le si rivolgeva, anche in questi ultimi mesi. Ho avuto modo di conoscere Carla prima ancora che venisse eletta Presidente nazionale dell'Anpi - ha ricordato - .

E' stata per me un riferimento fondamentale. Ho sempre trovata in lei una persona cordiale, affabile, sempre attenta e disponibile ad ascoltare, virtù rara in questi tempi difficilissimi". (ANSA).