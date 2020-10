Maltempo: cedono le paratie provvisorie del lungolago di Como

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Problemi per il traffico questa mattina a Como, a causa del cedimento delle paratie provvisorie (in parte gonfiabili) che ieri avevano consentito di riaprire alla circolazione una corsia sul lungolago, nonostante l'esondazione. Il cedimento, dovuto probabilmente alle onde provocate dai battelli, ha allagato il lungolago e piazza Cavour.

La strada è stata di conseguenza chiusa e sono stati predisposti percorsi alternativi che hanno provocato tuttavia code. Il livello del lago si mantiene alto, superiore di circa 30 centimetri rispetto al livello di esondazione, ed è in continua, seppur leggera, crescita in quanto l'afflusso resta superiore al deflusso. (ANSA).