Falsa raccolta fondi per una nuova ambulanza, denunciati

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Si sono spacciati per volontari impegnati in una raccolta fondi per una nuova ambulanza. Invece erano due truffatori, per altro con precedenti, che ora sono stati denunciati dalla polizia di Milano.

A sorprenderli mentre erano in 'azione' sono stati gli uomini delle volanti. Ieri attorno a mezzogiorno e mezza sono stati avvertiti che in viale Vigliani, non molto lontano dall'Esselunga, era stato allestito un banchetto con a fianco una vecchia ambulanza e due uomini stavano raccogliendo soldi per l'acquisito di un nuovo mezzo di soccorso.

Ma dai controlli, i due, entrambi italiani e rispettivamente di 39 e 33 anni, non avevano alcun documento che giustificasse la raccolta di denaro da devolvere per la causa benefica e, da un accertamento presso la polizia locale, non risultava nemmeno che avessero alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

I due, ai quali sono stati sequestrati 40 euro raccolti in mattinata e un blocchetto dal quale erano già state staccate, a partire dal 22 settembre scorso, 35 ricevute, sono stati denunciati per truffa. (ANSA).