Statua e piazza dedicata a Madonna 'Regina Pace' nel Pavese

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Una statua della Madonna 'Regina della Pace' verrà collocata in una piazza omonima, completamente ristrutturata, a San Genesio e Uniti piccolo comune del Pavese.

La cerimonia è prevista domenica 11 ottobre alla presenza, fra gli altri, del sindaco Cristiano Migliavacca e del parroco don Antonio Razzini.

L'opera - un metro e 65 centimetri - in resina sarà posta all'interno di una grotta e in particolare in un'aiuola a forma di stella: la Madonna è stata regalata da un residente di San Genesio e Uniti al parroco durante un pellegrinaggio a Medjugorj e quindi messa a disposizione della collettività. La messa a nuovo della piazza 'Regina della Pace' non costerà al Comune perché rientra in oneri di urbanizzazione. (ANSA).