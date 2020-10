Maltempo: piena del Sesia, cascine e risaie allagate nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 03 OTT - Nel Pavese a causa della crescita del Sesia si sono allagate le campagne tra Palestro e Langosco in Lomellina, e si segnalano, fanno sapere da Coldiretti, danni alle risaie: il riso, ancora da raccogliere, è stato sommerso dall'acqua. Alcune cascine al momento risultano isolate e sono chiuse le strade provinciali in area golenale. Il fiume Sesia, arrivato a due metri sopra la soglia di pericolo rosso, è uscito dagli argini e ha allagato i campi di questa zona dove si coltiva principalmente riso. Al momento non sembrano esserci persone sfollate.

"Siamo di fronte - continua la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti". (ANSA).