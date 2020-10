Maltempo: oltre 100 interventi pompieri a Milano e provincia

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Sono stati oltre un centinaio nelle ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia a causa di alberi caduti o pericolanti e allagamenti di scantinati per via delle condizioni atmosferiche delle ultime ore, caratterizzate da consistenti piogge e forte vento.

Osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro che in passato sono spesso usciti dagli argini. In provincia di Bergamo - dove il vento è arrivato a 100 km all'ora - a preoccupare sono Brembo (parte dell'argine è chiuso a San Pellegrino terme per il cedimento della costa) e Serio a rischio esondazione:. A causa del maltempo stamattina la strada provinciale 24 in località Foppacalda, nel territorio comunale di Val Brembilla, è stata chiusa per una frana: la strada è inagibile come deciso dal Comune di Val Brembilla. Sono in tutto quattro le provinciali chiuse nel Bergamasco, dove a Camerata Cornello, in valle Brembana, si è verificato un blackout per un problema alla linea elettrica causato dal maltempo. Per una frana evacuata una famiglia a Cusio. In Valtellina, a Rasura (Sondrio) per una frana che, causa il forte maltempo, è scesa a valle investendo in parte una casa. Sotto i detriti è finito un garage e una legnaia. Per precauzione sono state evacuate 3 persone. E anche nel Varesotto a Cittiglio - dove nei giorni scorsi erano già state evacuate tre famiglie per il pericolo di una frana - la frazione di Vararo risulta isolata.