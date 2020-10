Maltempo: disperso un cacciatore nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 03 OTT - Un cacciatore di 77 anni, residente in provincia di Brescia, risulta disperso in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito anche la zona della Lomellina ai confini con la provincia di Vercelli. L'uomo, secondo quanto si è saputo, era impegnato in una battuta di caccia lungo le rive del Sesia. In seguito all'innalzamento del livello del fiume, il 77enne si è rifugiato in una cascina abbandonata, alla frazione Pizzarrosto di Palestro (Pavia), che è stata poi allagata dal Sesia. Le ricerche condotte sino a pochi minuti fa dai vigili del fuoco e dai carabinieri non hanno dato esito. (ANSA).